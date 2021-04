Plus de 900 sdf hébergés dans des hôtels bruxellois depuis janvier

(Belga) Le secteur touristique bruxellois souffre toujours de la crise sanitaire mais, dans 10 hôtels bruxellois, les chambres sont pourtant occupées. Depuis début 2021, 911 personnes sans domicile fixe sont en effet hébergées chaque jour dans les hôtels, ressort-il de chiffres du ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale Rudy Vervoort (PS) à la députée bruxelloise Bianca Debaets (CDV).

Dès le déclenchement de la pandémie, le gouvernement bruxellois a rapidement pris l'initiative de réquisitionner quelques hôtels et de les utiliser comme refuge pour les nombreux sans-abri bruxellois. Selon les chiffres, 750 lits ont été occupés de mars à juin 2020, 650 lits de juillet à décembre 2020 et 911 lits sont occupés depuis le 1er janvier 2021. En 2019, le taux d'occupation des hôtels bruxellois était de 76,5%, mais avec la crise sanitaire, ce pourcentage est tombé à 21,8% en 2020. La Brussels Hotels Association a évoqué une perte de revenus de 90% pour 2020. Pour soutenir le secteur du tourisme, une prime pour le secteur événementiel a été mise en place par le gouvernement bruxellois. Le 21 mars 2021, 6 millions d'euros de primes avaient déjà été attribués à 1.284 entreprises. Le gouvernement bruxellois a également approuvé la nouvelle prime Tetra le 11 mars pour soutenir les secteurs les plus touchés. (Belga)