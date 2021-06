Plus de Belges ont opté pour une pension anticipée en 2020

(Belga) Durant la crise du coronavirus, plus de Belges ont opté pour une pension anticipée avant l'âge légal de 65 ans. 36,7% des travailleurs belges qui ont pris leur pension en 2020 l'ont fait avant l'âge de 65 ans. Cela représente une augmentation de 11,6% par rapport à 2019, indique mardi le spécialiste RH Acerta. Enfin, 54,8% des indépendants belges qui ont pris leur pension en 2020 l'ont fait avant l'âge de 65 ans, soit 3,9% de plus qu'en 2019.

Pour Acerta, la crise du coronavirus a joué un rôle. "Les conditions de départ à la pension des travailleurs et des indépendants n'ont pas changé entre 2019 et 2020. Ce n'est donc pas ce qui explique la hausse du nombre de Belges quittant le marché du travail avant de souffler leur 65e bougie. Nous ne pouvons peut-être pas imputer la totalité de cette envolée des chiffres au seul coronavirus, mais nous supposons que la crise qui y est liée, a influencé un grand nombre de pensions anticipées", explique Olivier Marcq, juriste chez Acerta. Avec 68,6%, le secteur de l'horeca compte le pourcentage le plus élevé d'indépendants ayant pris leur pension avant l'âge de 65 ans en 2020. Ces chiffres correspondent à une hausse de 12,4 % par rapport à 2019. (Belga)