Contrôles des vacanciers, fêtes clandestines, Brexit: la ministre de l'Intérieur explique les multiples missions de la police (vidéo)

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, était l'invitée du RTL INFO 19H ce vendredi 1er janvier. Interrogée par Caroline Fontenoy, elle est notamment revenue sur le bilan des interventions de la police durant la nuit de la Saint-Sylvestre, et a aussi évoqué les contrôles des vacanciers qui reviennent de zones rouges.

Caroline Fontenoy: comment l'année a-t-elle débuté pour les policiers qui étaient mobilisés hier soir pour le réveillon. Ils redoutaient cette soirée, plus que le réveillon de Noël. Cela s'est bien passé dans l'ensemble?

Annelies Verlinden: "Globalement, la nuit a été relativement calme. Mais, on a quand même vu des incidents comme des voitures incendiées. La police a eu du travail et, je suis très reconnaissante car c'est dur pour eux de contrôler les mesures Covid et assurer ces interventions pour les fêtes de fin d'année."

Caroline Fontenoy: les policiers ont à peine fini cette mission, qu'une autre les attend demain, puisqu'il faut à présent contrôler les retour des vacanciers en Belgique. Pourra-t-on contrôler tout le monde?

Annelies Verlinden: "On ne pourra pas contrôler tout le monde. C'est impossible, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine. Les chiffres en Belgique vont dans une direction qui est bonne et on doit sauvegarder ça. Il faut absolument pouvoir donner des perspectives notamment aux coiffeurs, restaurateurs,... Donc même si on ne peut pas contrôler toutes les mesures et tous les gens, il faut faire respecter les règles dans l'intérêt de tout le monde."

Caroline Fontenoy: les policiers n'ont pas un eu un rôle facile ces dernières semaines... Il y a même eu parfois des débordements. Est-ce que c'est leur rôle de contrôler ce que les citoyens font chez eux? Doit-on aller jusque là?

Annelies Verlinden: "On a vu des fêtes clandestines, et il est important que la police puisse contrôler. L'objectif n'a jamais été d'aller chez les gens chez qui il n'y a pas d'indication qu'une règle n'aurait pas été respectée. Quand il y a des fêtes, il faut en revanche contrôler car c'est un risque pour la santé publique. Pour la police, ce n'est pas gai de contrôler les mesures Covid en plus de leurs autres missions."

Caroline Fontenoy: est-ce que des opérations ont été mises entre parenthèses pour l'instant, pour se concentrer uniquement sur le respect des règles sanitaires?

Annelies Verlinden: "D'autres missions sont assurées comme le contrôle de la vitesse et autres formes de criminalité. Il va également falloir assurer à présent les contrôles suite au Brexit (en savoir plus en cliquant sur ce lien). Il est donc important de respecter les policiers car ils ont énormément de travail."

