"Je plaide pour qu'il n'y ait plus de masque à la rentrée scolaire prochaine, si les indicateurs le permettent", a déclaré le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vendredi matin, dans l'émission "Il faut qu'on parle" sur DH Radio.

"On va probablement devoir encore vivre un certain temps avec le masque mais à partir du moment où nous aurons une immunité collective, je pense que le port du masque deviendra un vrai débat, et notamment le port du masque à l'école. C'est une question qui devra être mise sur la table. C'est contraignant pour les professeurs et pour les élèves. Je plaide pour qu'il n'y ait plus de masque à la rentrée scolaire prochaine si les indicateurs le permettent", a-t-il précisé.

A quelques heures d'un nouveau comité de concertation, le ministre-président de la FWB est également revenu sur les assouplissements qui devraient y être actés, concernant l'ouverture des salles de spectacle, de fitness, de cinémas ou encore les modalités de reprise des entraînements sportifs et l'organisation des camps de jeunesse pour l'été. La question des horaires d'ouverture de l'Horeca sera également sur la table. "'Je plaide pour 23h30 et j'ai été très clair. Je sais également que les experts ne plaident pas pour cette heure mais c'est encore le politique qui décide. J'espère que nous pourrons avoir un débat serein et un consensus", a souligné Pierre-Yves Jeholet. "L'uniformisation de l'heure de fermeture arrivera un jour. Je ne sais pas si ce sera le 9 juin mais j'espère que ce sera le plus vite possible", a-t-il conclu.