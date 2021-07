Plus de mille pharmacies proposeront dès lundi des tests antigéniques rapides

(Belga) Toute personne qui souhaite voyager cet été mais qui n'a pas encore eu l'opportunité d'être complètement vacciné ou n'a pu réaliser un des deux tests PCR gratuits, pourra à partir de lundi se faire tester avec un test antigénique rapide dans environ mille pharmacies, indique vendredi l'Association pharmaceutique belge (APB).

"Si chacun des plus de 1.000 pharmaciens réalise 10 tests par jour, nous augmentons quotidiennement la capacité de testing de plus de 10.000 tests", calcule Koen Straetmans, président de l'APB, Les pharmaciens décident eux-mêmes s'ils veulent offrir ce service de test rapide. Le test est réalisé dans l'officine. Son résultat, connu dans le quart d'heure, est inscrit par le pharmacien dans un formulaire en ligne. Il est transmis ensuite à Sciensano et apparaitra en quelques heures sur le certificat Covid que le voyageur pourra consulter sur l'application CovidSafeBE. Il faut compter entre 25 et 30 euros pour ce type de test. Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, avait indiqué en juin qu'il espérait que 15 à 25% des pharmaciens proposent ce service. Avec un millier de candidats, on se situe dans le haut de cette fourchette. (Belga)