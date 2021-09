Plus de pièce ni de jeton pour prendre son caddie chez Carrefour France: et chez nous?

Glisser une pièce ou un jeton dans le monnayeur pour prendre son caddie, est-ce bientôt de l'histoire ancienne? Carrefour France a décidé de retirer ses monnayeurs pour les remplacer par des antivols connectés.

Qu'en est-il chez nous? Ces monnayeurs vont-ils disparaître ou persister? La question est d'actualité. Car pendant la crise covid, la plupart des magasins avaient désactivé leurs monnayeurs (pour désinfecter plus facilement les caddies). Peu à peu, les monnayeurs commencent à être réintroduits dans de nombreux magasins.

Mais selon Gondola, magazine destiné aux professionnels de la grande distribution, les différentes enseignes vont probablement tirer des conclusions de cette période sans monnayeurs. Certaines pourraient décider d'abandonner ces systèmes.

Colruyt a déjà abandonné le système

En Belgique, un magasin a déjà abandonné ce système depuis de longues années: Colruyt. Lors du passage à l'Euro début des années 2000, il fallait changer tous les monnayeurs. Face au coût que cela représentait, Colruyt a décidé de retirer ce système. Le magasin estime que c'est aussi plus facile pour les clients et que les vols sont très rares. 95% des caddies reviennent à l'endroit qu'il leur est destiné. Dans les 5% restants, ce sont souvent des caddies qu'il faut aller rechercher sur le parking. Sur les 245 magasins Colruyt, 7 conservent des monnayeurs (car ils se trouvent dans des villes où les vols sont plus importants). "On fait en sorte d'apporter de l'efficacité à nos clients. Ça a été notre première motivation", explique Christophe Burlet, directeur des ventes sur le secteur de la région sud-est.

Pourquoi les autres magasins conservent-ils ce système? Christophe Sancy, le rédacteur en chef de Gondola, magazine destiné aux professionnels de la grande distribution, nous éclaire : "L'essentiel du problème, c'est probablement le fait que si tout le monde laisse traîner son caddie partout, ça créé un surcroît de travail intenable. On va devoir dédier beaucoup de personnel pour pouvoir les rassembler et éviter qu'ils n'encombrent le parking. Je pense que le vrai enjeu est davantage opérationnel que celui d'un risque de vol".