Plus qu'une conférence de presse par semaine pour annoncer les chiffres du coronavirus

(Belga) Il n'y aura désormais à nouveau plus qu'une conférence de presse par semaine pour annoncer l'évolution des chiffres liés à l'épidémie de coronavirus en Belgique, a indiqué samedi le porte-parole du Centre de crise national Yves Stevens à l'agence Belga. Les données seront toutefois encore quotidiennement retranscrites dans un rapport communiqué par Sciensano.

"Nous continuons de communiquer tous les jours sur les chiffres, mais les commentaires amenés pour l'instant trois fois par semaine lors d'une conférence de presse n'auront désormais plus lieu qu'une fois par semaine, le mercredi", souligne M. Stevens. Les informations sont en effet moins abondantes ces derniers temps. "Les chiffres sont stables et il n'y a donc plus rien à commenter. Mais nous continuons de sonder et la fréquence sera à nouveau ajustée si nécessaire." (Belga)