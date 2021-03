Plusieurs centaines de manifestants contre les mesures covid à Liège

(Belga) Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche en fin de matinée au parc de la Boverie à Liège pour exprimer leur mécontentement face aux mesures prises par le gouvernement belge dans la lutte contre la pandémie de covid-19. Les manifestants réclament notamment qu'un débat démocratique et ouvert soit proposé à la population.

Le mouvement citoyen "Même pas peur" est à la base de l'organisation, relayée sur les réseaux sociaux. Initialement, les manifestants devaient se rendre en cortège devant l'hôtel de ville liégeois avant de terminer l'action sur la place Saint-Léonard, mais les autorités ont préféré qu'ils restent statiques dans le parc de la Boverie. L'action avait pour objectif de défendre la démocratie et de mettre en avant le citoyen pour qu'il puisse s'exprimer afin d'augmenter la représentativité dans les décisions. Au programme, de la musique accompagnée de discours de citoyens. Vers 14h30, un appel a été lancé au monde politique pour qu'il se rende sur place et vienne échanger avec les citoyens. L'ambiance était détendue et festive. La manifestation devait prendre fin vers 19h00 selon l'arrêté du bourgmestre, mais l'heure de la fin l'action est annoncée à 21h00. Aucun débordement ou incident n'était à déplorer dimanche vers 16h30. La police a préféré rester en retrait mais quelques policiers en civil étaient présents ainsi qu'un bateau de la police qui surveille les bords de la Meuse. (Belga)