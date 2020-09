Plusieurs magasins Wibra en grève ce vendredi

Plusieurs magasins de la chaîne de vêtements Wibra seront en grève ce vendredi, annoncent les syndicats FGTB et CSC. "Le personnel n'accepte pas que la direction ne lui offre aucune garantie pour le respect des prescrits légaux, alors qu'une partie du personnel sera probablement mise à la rue dans les prochains mois", soulignent les syndicats.





Des piquets de grève seront installés devant plusieurs magasins. Le 30 juillet dernier, le tribunal de l'entreprise de Termonde a octroyé une suspension provisoire contre les créanciers. Wibra Belgique a demandé elle-même la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice. Les mandataires judiciaires ont reçu du tribunal la mission de chercher des repreneurs pour tout ou partie des 81 magasins et du personnel (427 personnes). Les syndicats (SETCa, CNE et ACV Puls) ont été étonnés du choix de cette procédure, "d'autant plus que la direction actuelle avait annoncé immédiatement être intéressée par la reprise d'une trentaine de magasins par le biais d'une nouvelle entreprise à fonder". Selon les syndicats, la direction refuse toutefois de répondre à ce qu'il doit advenir du personnel non repris et ne donne aucune garantie quant aux indemnités légales liées à un licenciement éventuel. Les syndicats redoutent donc que Wibra Belgique demande la faillite pour la partie non reprise.