Plusieurs Marchés de Noël ont ouvert leurs portes ce vendredi: voici le programme

Ce 25 novembre le début des festivités de fin d'année. Plusieurs marchés de Noël ont ouvert leurs portes en Belgique. D'autres le seront bientôt. Voici l'agenda des plus importants du pays.

À Bruxelles, les Plaisirs d'Hiver resteront ouverts jusqu'au 1er janvier. Le site de voyage en ligne Big 7 Travel a justement placé Les Plaisirs d'Hiver à la première place des 50 meilleurs marchés de Noël au monde, avant ceux de Berlin et de Chicago. Les critères utilisés pour classer les marchés sont le nombre de visiteurs, le nombre de vues sur TikTok ainsi que les activités proposées. Selon les deux membres du collège échevinal, le site fait l'éloge des Plaisirs d'Hiver notamment pour ses chalets qui entourent la Grand-Place illuminée et décorée de son sapin haut de 18 mètres, la patinoire du centre-ville, la grande roue à Sainte-Catherine ou encore la crèche traditionnelle grandeur nature. "Mais ce sont aussi les performances audiovisuelles à 360°, les films et les concerts qui rendent ce marché de Noël exceptionnel", ont-ils ajouté dans un communiqué commun. Le programme, c'est ici.

À Liège, le Village de Noël sera ouvert jusqu'à un peu plus tard. Il fermera ses portes avec un concert de clôture le 7 janvier. Retrouvez le programme ici.

A Charleroi, le Village de Noël compte plus de 50 chalets. "La patinoire sera de retour sur la Place Verte", annonce la Ville. Vous trouvrez l'agenda ici.

Dans la capitale wallonne, Namur, le marché a été inauguré ce vendredi à 11h. "Nouveauté, la place de l’Ange accueille cette année une piste de patins à roulettes", précise la Ville. Plus de précisions sur le site de Namur Tourisme.

Du côté de Mons, le marché s'appelle "Mons coeur en neige". Date d'ouverture: le 3 décembre. Le programme est ici.