Plusieurs organisations manifesteront contre l'extrême-droite samedi à Bruxelles

(Belga) Plusieurs organisations se rassembleront samedi à 14h00 à la gare de Bruxelles-Central pour protester contre l'extrême-droite et le rassemblement du Vlaams Belang qui a eu lieu sur la partie flamande du plateau du Heysel dimanche dernier.

Les organisations et associations soutenant la manifestation "L'extrême-droite est criminelle" sont en désaccord avec l'autorisation accordée au Vlaams Belang pour son action de protestation menée dimanche dernier contre la mise sur pied d'une majorité fédérale Vivaldi. "Alors que de nombreux mouvements sociaux se sont vus interdire ou limiter leur droit à la liberté d'expression et que la marche contre le racisme à Ostende a été interdite le même jour, le Vlaams Belang a reçu l'autorisation de diffuser ses idées répugnantes au plus près de la capitale", peut-on lire sur la page Facebook de l'évènement. Les organisateurs de la manifestation contre l'extrême-droite comparent le parti flamand au parti néo-nazi grec Aube dorée, qu'ils considèrent à la fois comme "un groupuscule néo-fasciste et un parti politique". La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles est en contact avec plusieurs organisateurs de la manifestation et sera présente sur place. (Belga)