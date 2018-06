Plusieurs vols en direction de l'Italie annulés aujourd'hui à cause d'une grève des contrôleurs aériens

Attention si vous deviez vous envoler vers l'Italie aujourd'hui. Les contrôleurs aériens italiens seront en grève entre 13h et 17h.

Les aiguilleurs du ciel italiens vont se croiser les bras pendant plusieurs heures ce vendredi, entre 13 et 17h. Cette action a d'ores et déjà des conséquences en Belgique.



Brussels Airlines a en effet annulé deux vols vers Naples et Venise. Les passagers de ces vols ont déjà été prévenus et replacés sur d'autres vols. Chez Ryanair, un vol vers Venise au départ de Zaventem a été annulé.

L'action des contrôleurs aériens italiens s'inscrit dans le contexte d'une grève nationale du secteur du transport. Les syndicats protestent contre des projets de privatisation et libéralisation et contre des conditions de travail pénibles.