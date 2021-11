De longues files à prévoir aux aéroports de Bruxelles et de Charleroi à cause d'une action de zèle des policiers

Les policiers prévoient à nouveau des actions de protestation ce vendredi. Le préavis de grève est arrivé à échéance lundi et, depuis, les actions se succèdent, jour après jour.

Pour se faire entendre, les policiers mènent une nouvelle action ce vendredi. Cela fait depuis le début de la semaine qu'ils manifestent pour revendiquer des hausses de salaire et une révision du dispositif de fin de carrière. Jusqu'ici, ils n'ont rien obtenu. Ce jeudi, la discussion a encore échoué.

Ce vendredi, deux 2 grandes actions sont prévues :

action de zèle des polices de l'air à Zaventem le matin et à Gosselies l'après-midi.

grève des policiers des "Cours et tribunaux". Les détenus qui doivent être présentés en chambre du conseil et en chambre des mises en accusation seront présentés avec du retard. Les autres détenus ne seront pas transférés du tout depuis les prisons, avec pour conséquence immédiate le report des audiences.

Justine Pons était à Zaventem ce matin pour observer la situation. A 7h, c'était encore relativement calme et il n'y avait pas d'embarras majeurs pour arriver au dépose-minute. Il n'y avait pas non plus de longues files aux portiques d'entrée vers les portes d'embarquement. Mais ça ne saurait tarder. Des contrôles au niveau des voitures qui arrivent à l'aéroport sont prévus ainsi que des contrôles pour les voyageurs à l'intérieur des terminaux.

Si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, partez bien à l'avance. De gros retards sont prévus sur le ring de Bruxelles mais également sur le ring de Charleroi. Des actions y sont déjà menées ce matin et cela devrait se poursuivre dans l'après-midi.