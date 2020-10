Porsche et Laurens Vanthoor remportent les 24 Heures de Spa-Francorchamps au sprint

(Belga) La Porsche de Nick Tandy/Earl Bamber/Laurens Vanthoor (G-B/N-Z/Bel) a remporté ce dimanche la 72e édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps avec 4sec d'avance sur l'Audi de Frédéric Vervisch/Patric Niederhauser/Mattia Drudi (Bel/Sui/Ita).

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps se sont décidées au sprint sous la pluie. Alors que le début de la dernière heure a été neutralisé, permettant aux voitures de tête de se caler sur la même stratégie, la course a été relancée à 38 minutes de la fin. Laissant le Britannique Nick Tandy (Porsche) et le Suisse Patric Niederhauser (Audi) se disputer la victoire. Nick Tandy a tenu bon, franchissant la ligne d'arrivée avec 4.6sec d'avance sur Niederhauser. Toujours dans le coup, la Porsche de Tandy/Bamber/Vanthoor a construit sa victoire dans les dernières heures, passant à l'attaque sous la pluie pour s'imposer après 527 tours couverts. Vainqueur en 2014, le Limbourgeois Laurens Vanthoor s'impose pour la deuxième fois. Pour Porsche, c'est un deuxième succès d'affilé qui permet à la marque allemande de devenir la deuxième à compter le plus grand nombre de succès avec huit. En permanence aux avant-postes, l'Audi de Vervisch/Niederhauser/Drudi a cravaché pour rattraper du temps perdu suite à des erreurs en première partie de course. En terminant 2e, Frédéric Vervisch assure un doublé belge. Il s'agit de son meilleur résultat personnel après avoir terminé 4e ces deux dernières années. La Porsche de Sven Muller/Christian Engelhart/Matteo Cairoli (All/All/Ita) termine 3e à 28sec après avoir doublé la Ferrari de James Calado/Nicklas Nielsen/Alessandro Pier Guidi (G-B/Dan/Ita) dans les dernières minutes. Au total, huit voitures terminent dans le tour du leader, ce qui constitue un nouveau record. Du côté des autres Belges, Maxime Soulet (Bentley) a terminé 10e. Podium de classe pour Maxime Martin (Aston Martin), 3e Pro-Am Cup et 20e du général. 3e place de catégorie aussi pour Baptiste Moulin (Lamborghini) en Silver Cup et 24e du général. Benjamin Lessennes (BMW) a terminé 5e en Pro-Am et 25e du général. Seule voiture à avoir terminé dans sa catégorie, la Bentley de Stéphane Lémeret s'est imposée en Am Cup, terminant 30e du général. (Belga)