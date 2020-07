Pourquoi rendre le masque obligatoire maintenant? Sophie Wilmès s'explique sur la décision

Le comité de concertation, qui rassemble le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a décidé jeudi soir d'élargir l'obligation du port du masque à partir du 11 juillet, notamment aux magasins. La Première ministre Sophie Wilmès s'est expliquée sur les raisons de cette décision lors d'une communication avec la presse ce vendredi midi.

"Nous avons reçu deux avis hier (ndlr: jeudi). D'abord du conseil supérieur de la santé. Et puis un avis du GEES (ndlr: le groupe chargé de la stratégie de sortie du confinement). Tous les deux étaient unanimes sur le thème de: il faut obliger le port du masque dans certaines circonstances, dans certains endroits. C'est ce que nous avons directement décidé", a déclaré Sophie Wilmès au micro de nos reporters Mathieu Col et Thomas Decupere.

Notre journaliste lui a alors demandé si ces recommandations n'avaient pas déjà été faites auparavant. "Non, ce n'était pas le cas. Les experts n'étaient pas unanimes sur la question. Le conseil supérieur de la santé ne s'était pas exprimé dans ce sens. Ni même le GEES dans leurs rapports", a réagi la Première ministre.

Notre journaliste lui a alors demandé si cela ne pouvait pas paraître "étrange" qu'au cœur de la crise il n'y avait pas d'obligation de port du masque, et que maintenant que les chiffres sont en baisse cette obligation est décidée. "Vous aurez oublié quelque chose, c'est qu'au cœur de la crise nous étions en confinement. Donc nous n'étions pas censés être en contact permanent avec les uns et les autres. Je rappelle aussi que la règle qui consiste à respecter les distanciations sociales reste d'application et est fondamentale. Le masque vient au-dessus de cette règle-là. Vous aurez constaté aussi qu'on a repris de plus en plus de libertés, il y a de plus en plus de gens qui se côtoient. C'est une bonne chose, alors c'est peut-être justement le moment de mettre le masque".