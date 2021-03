Port du masque, réfectoires et salles de prof supprimés... Enseignants et parents INQUIETS face aux nouvelles mesures "qui n'ont pas de sens"

Les mesures additionnelles dans les écoles ont été mal accueillies dans plusieurs établissements ce lundi. À Morlanwelz, des professeurs ont manifesté leur mécontentement ce matin. À Woluwé-Saint-Pierre, ce sont les parents qui ont dénoncé le port du masque pour les élèves de 5e et 6e secondaire.

À Morlanwelz, des élèves et leurs professeurs étaient réunis ce matin pour faire passer leur message de protestation face aux mesures annoncées. Une cinquantaine de classes sont concernées. "On leur a expliqué qu'effectivement, nous n'étions pas d'accord qu'on renforce davantage les mesures dans les écoles alors qu'elle étaient déjà très contraignantes, explique Vanessa Lepinnois, professeur d'éducation physique. Stop aux mesures supplémentaires. On est déjà à bout, on fait déjà le maximum. Des mesures supplémentaires, ce n'est juste pas gérable, ce n'est pas possible et ça ne peut pas se mettre en pratique."

Parmi les inquiétudes, il y a notamment la suppression des salles de professeurs, par exemple. Comment gérer cette situation ? "On ne saurait plus manger, on ne saurait plus travailler pendant nos heures de fourche, on ne sait pas où on doit aller pour des récréations etc."

"Des mesures qui n'ont pas de sens"

Autre problème: les réfectoires supprimés. Les élèves devraient manger dans les classes sans personnel pour les surveiller. Ils se trouveraient alors dehors. "Quand ils ne sont pas dans les classes, ce n'est pas évident, confie Vincent Becquet, éducateur. Ils sont en dehors des classes et pour eux, cela se transforme en récréation forcément. Donc les mesures de distanciation, il faut oublier. Il y a un brassage continuel."

Dernier point: les transports en commun que l'on encourage à ne plus emprunter. "On va recommander aux parents de ne pas faire prendre les transports en commun aux enfants. Et les enfants et parents qui n'ont pas d'autre choix, comment vont-ils faire, questionne Vanessa Lepinnois. On va encore ajouter une angoisse, un stress supplémentaire. Ce sont des mesures qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas cohérentes."

Ce matin, à Woluwé-Saint-Pierre, quelques parents ont quant à eux relayé leur inquiétude face au port du masque annoncé en cinquième et sixième primaire. "Cela va à l'encontre du développement de la petite enfance, explique Jessica, puéricultrice et maman d'élèves. Ils ont besoin de voir notre visage pour se développer correctement."

Les écoles ont maintenant jusqu'à maintenant jusqu'à mercredi pour mettre en place ces mesures qui font beaucoup réagir.