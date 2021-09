Port du masque: voici les lieux où il ne sera plus obligatoire en Wallonie

Depuis ce mercredi 1er septembre, de nombreux changements sont d’application en ce qui concerne le port du masque. Ils sont valables en Wallonie, mais pas à Bruxelles, en raison du taux de vaccination plus faible. Voici tous les lieux où vous ne devrez désormais plus porter le masque.

Si le port du masque reste obligatoire dans une série de situations, notamment dans les transports en commun, les gares, les magasins ou encore les centres commerciaux, il ne l’est désormais plus dans d’autres situations, pour le plus grand bonheur des Wallons !

Depuis ce mercredi 1er septembre, le masque n’est plus obligatoire dans les entreprises, nous informe le Centre de crise national. Il en est de même dans les collectivités publiques et les associations ainsi que dans de nombreux secteurs : culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel. "Cela concerne les rassemblements de moins de 200 personnes en intérieur et de moins de 400 personnes en extérieur, indique le Centre de crise. Sauf décision contraire de la part des autorités communales."

Masque encore obligatoire dans de nombreux cas

Si le masque reste obligatoire dans les grandes surfaces et magasins, c’est notamment en raison du nombre important de mouvements entre les clients. "Ce sont des endroits très fréquentés, il y a beaucoup de va-et-vient donc c’est pour éviter la propagation du virus." Il existe d’autres lieux dans lesquels le port du masque reste encore requis. Citons notamment les établissements Horeca – lors des déplacements du personnel ou des clients –, les foires commerciales ou les lieux de cultes. Mais aussi dans les auditoriums, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations. "Le masque est aussi obligatoire dans les lieux très fréquentés comme les rues commerçantes, les marchés et les foires. Et le port du masque reste aussi obligatoire selon les décisions des autorités communales", précise le Centre de crise.

En ce qui concerne les dégustations sur place, elles n’ont jamais été interdites, nous indique la Fédération du commerce et des services Comeos. Beaucoup de magasins avaient cependant choisi de ne plus en proposer pour éviter les manipulations et la transmission du virus. Mais elles peuvent donc en principe reprendre.