Positive Belgium: le Belge mange deux fois trop de sel, voici la solution d'une société bruxelloise pour y remédier

Toute cette semaine, pour son opération "Positive Belgium", RTL Info met en lumière des sociétés innovantes belges. Focus ce midi sur Posidonia. Une entreprise qui s’est attaquée à un problème de taille, notre consommation de sel. Posidonia a créé un sel contenant moins de sodium.

Antoine Woitrin, CEO de Posidonia, était présent sur le plateau du RTL Info 13h pour en parler.

Julie Denayer : Comment est né le sel Posidonia ?

Antoine Woitrin : "La problématique, c’est que le Belge mange en moyenne deux fois trop de sel par rapport à ce qui est recommandé. 80% du sel qu’on mange est ajouté par l’industrie alimentaire. Notre objectif, c’est d’aider les producteurs alimentaires à diminuer le taux de sel dans leurs produits, tout en préservant leur goût."

J. D. : Aujourd’hui, votre sel est présent dans des pains de Delhaize ou Carrefour. Comment vous avez réussi à convaincre ces grands groupes ? Quelle est la clé du succès ?

A. W. : "Pour moi, il y a deux parties. La première chose, c’est de réfléchir à ce qu’on peut leur apporter. Grâce à notre sel, ils peuvent dire que leur pain est meilleur pour la santé. Donc si vous voulez acheter du meilleur pain pour votre famille, allez dans ces enseignes-là. Ensuite, c’est beaucoup de persévérance. Effectivement, ce genre d’acteurs n’acceptent pas une start-up dès le premier jour donc on a appelé, appelé encore. Avec beaucoup de patience, on a réussi à les convaincre."

J. D. : La Belgique, est-ce un pays où il est simple pour des petits entrepreneurs de grandir, de s'exporter ?

A. W. : "J’ai reçu beaucoup de soutien de la Région bruxelloise. A côté de ça, on a trouvé des investisseurs donc je crois qu’il y a un bon climat pour les starts-up. Si on a un produit qui marche bien dans les produits belges, je crois qu’on a la crédibilité nécessaire pour partir à l’étranger et se développer."