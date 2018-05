Poudre à lessiver, produit vaisselle, détergent... Les produits ménagers sont à l'origine de nombreux accidents domestiques chez les adultes

Plus de 12.000 incidents liés à des produits ménagers ont eu lieu en 2017 selon les chiffres du Centre antipoison. Beaucoup d’accidents sont liés aux produits ménagers, et pas seulement chez les enfants.

En un an, le centre antipoison a reçu 1.392 appels pour des expositions à des hypochlorites comme l'eau de Javel ou le chlore, 307 appels pour des capsules de lessives, 1.079 pour des produits corrosifs ou irritants comme les déboucheurs ou dégraissants.

Dans 45 % des cas, les victimes sont des adultes. Les produits corrosifs causent des brûlures et les hypochlorites, s'ils sont mélangés avec des détartrants ou autres produits de nettoyage forment des gaz chlorés, sont dangereux lorsqu'ils sont inhalés.



Le chiffre des accidents ne baisse pas

La grande majorité de ses accidents se produisent à la maison. Le centre antipoison épingle des accidents tout au long de l'année mais il observe un pic au moment du nettoyage de printemps.

Les animaux de compagnie sont aussi touchés, 5 % des appels les concernent.

Le nombre d'incidents reste stable et ne faiblit pas assez. 12.017 se sont passés en 2015, 11.769 en 2016.





Quels sont les accidents les plus fréquents?

Alfred Bernard, toxicologue à l’UCL, explique les cas les plus fréquents d'accident. "Ce sont des accidents liés à des irritants. Vous avez l’eau de Javel, ou tous les produits qui contiennent de l’eau de Javel, mais également d’autres produits qui sont de puissants acides, qu’on utilise par exemple pour déboucher les canalisations", explique l’expert.





Brûlures, irritations, intoxications

"Les accidents les plus fréquents peuvent donc être des brûlures, cutanées si on ne met pas de gants, des irritations au niveau oculaire, car avec ce genre de produits il vaut mieux mettre des lunettes, ce sont des produits corrosifs !"

"Les gens ne se rendent pas compte, mais l’eau de Javel, c’est du chlore issu de la soude, donc vous avez une exposition à une concentration de chlore. Mais ce qui est très classique quand on mélange de l’eau de javel avec un acide ou de l’ammoniaque, il y a une émission de gaz toxique avec un effets irritants au niveau des bronches."



Et si vous passiez aux produits d'entretien ménagers bios et naturels?