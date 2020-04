Pour aider dans une maison de repos, Lucie remet sa blouse d'infirmière: Bruxelles et la Wallonie font appel aux volontaires qualifiés

Les maisons de repos sont particulièrement touchées par le coronavirus. Il y a des personnes infectées, résidents et membres du personnel, dans près de deux tiers des institutions. Pour continuer à gérer ces lieux de vie, des militaires sont déployés. Un appel est également lancé aux volontaires qualifiés. À Bruxelles, 900 bénévoles se sont déjà manifestés, ils sont 800 en Wallonie.

Depuis ce matin, Lucie a remis sa blouse d'infirmière. Cette ancienne professionnelle de la santé (désormais fonctionnaire dans l'administration wallonne, ndlr) a décidé de retourner sur le terrain. Depuis quelques heures, elle exerce donc bénévolement dans une maison de repos près de chez elle à Comblain-au-Pont. "Ça se passe très bien, les conditions de travail ne sont pas faciles à cause du coronavirus, mais tout le monde est super sympa et les équipes sont très soudées", décrit cette mère de trois enfants, qui doit à présent jongler avec son télétravail administratif, sa famille et son bénévolat. "Quand j'ai vu l'appel à témoin, je me suis inscrite dans la minute, assure Lucie Lorenzi. Pour moi, c'était pour moi une évidence. Il faut que nous soyons solidaires."

800 personnes en Wallonie, 900 à Bruxelles

En Wallonie, l'appel aux volontaires a été lancé le 4 avril dernier. Au total, 800 personnes se sont déjà portées volontaires. "On a 65 kiné, 63 médecins, 73 infirmières, 69 aides-soignants, des psys, des éducateurs, mais aussi des techniciennes de surface et du personnel de cuisine", explique Nathalie Vanderniepen, inspectrice générale à l'Agence Wallonne pour une vie de qualité (AVIQ).

À Bruxelles, l'appel a été lancé le 19 mars: 900 personnes y ont répondu. La plupart du temps, il s'agit de retraités, de personnes travaillant dans l'administratif, à temps partiel ou d'étudiants en dernière année. Les maisons de repos sont à la recherche de profils qualifiés dans le domaine médical, mais pas seulement.

Recherche profils logistiques

"On cherche depuis quelques jours aussi des profils plutôt logistiques, donc des gens qui ont de l'expérience en gestion d'organisation, car dans une maison de repos, ce n'est pas juste des profils médicaux qui peuvent tomber malade, rappelle Sven Heynderickx, porte-parole d'Iriscare, une plateforme de gestion du secteur de la santé à Bruxelles. Il y a aussi une gestion journalière à faire."

Pour se porter volontaire, il suffit de répondre aux formulaires en ligne, sur les plateformes wallonne et bruxelloise. Pour l'instant, les maisons de repos privées ne peuvent pas accepter de bénévoles, mais vu la situation exceptionnelle, une solution devrait être trouvée prochainement.

