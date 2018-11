Pour apprendre à conduire, il est désormais possible de louer une voiture équipée de doubles commandes

Pour apprendre à conduire, un nouveau concept, unique en Belgique émerge. Il est désormais possible de louer des voitures équipées de doubles commandes pour apprendre en filière libre. Un procédé qui reviendrait moins cher que l'auto-école.

Pour la première fois, l'ASBL RACB met des voitures d'apprentissage à disposition des parents qui souhaitent apprendre à conduire à leurs enfants. Les véhicules sont connecté, géolocalisés et disponibles partout en Belgique. La particularité: les équipements sont adaptés et doublés afin de permettre cet apprentissage.

Du côté passager, se trouvent ainsi deux pédales de frein et d'embrayage. Grâce aux deux rétroviseurs intérieurs, le parent peut surveiller la circulation derrière et à côté de la voiture tout en gardant l'œil sur l'étudiant.

Lancée par la start-up du Royal Automobile Club Belgium, le concept permet de louer une quinzaine de voitures homologuées. "Beaucoup de clients viennent nous trouver en disant qu'ils ont une voiture de société et qu'on ne les autorise pas à apprendre à leurs enfants. On a aussi des gens qui ont des boites automatiques, ce qui peut être bridant pour l'obtention du permis", précise François Van den Broek, chargé du projet Conduct-Racb.





Le carburant et l'assurance inclus dans le prix de location



Unique en Belgique, l'offre prévoit 8,10 ou un maximum de 20 h de conduite. A près de 300 euros, le service est aussi disponible par heure de location. "Vous pouvez par exemple la louer deux heures, à 15 euros de l'heure. Dans ces tarifs, vous avez aussi le carburant qui est inclus et l'assurance qui couvre les risques d'apprentissage", souligne le chargé de projet.

En Belgique, la moitié des apprentis conducteurs font le choix de la filière libre. Cette formule a déjà séduit près de 80 élèves depuis son lancement au mois de juin dernier.