Pour ce scientifique, il faut vacciner... 90% de la population pour atteindre l'immunité collective

L'objectif des autorités belges concernant la campagne de vaccination est de vacciner 70% de la population globale pour atteindre l'immunité collective. Mais selon Hans-Willem Snoeck, professeur en microbiologie et immunologie à l'Université de Columbia, ce n'est pas suffisant. Le scientifique belge est intervenu ce midi dans C'est pas tous les jours dimanche. Selon lui, il faudrait plutôt viser 90% de la population vaccinée et donc, aussi, les enfants.

"On a dit avant qu'il fallait 70% et c'était correct mais maintenant, on a des variants qui sont plus contagieux et c'est un grand problème. À cause de ces variants, la limite pour atteindre l'immunité du groupe est plus élevée. En plus, il ne faut pas oublier que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. L'AstraZeneca et le Johnson & Johnson sont efficaces à 70%. Donc si on fait la moyenne pour tous les vaccins ensemble, cela veut dire que l'efficacité est de 80%. Quand on atteint 90% de gens vaccinés, cela veut dire qu'on a immunisé entre 75 et 80% de la population. Il se peut que ce soit suffisant mais c'est même à la limite. Je répète: il faut y inclure les enfants et les jeunes."