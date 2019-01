Pour combattre le dessèchement de la peau dû au froid, les crèmes sont-elles VRAIMENT efficaces?

La peau peut être particulièrement sèche par ces températures polaires. Mais des gerçures ont tendance à endommager les lèvres et les mains. Face à ce dessèchement de la peau, les crèmes proposées en pharmacie sont-elles vraiment efficaces ?

En pharmacie, plusieurs marques proposent leur gamme de produit : crème hydratante préventive ou curative en cas de gerçures, crevasses et peau sèche.

"J'en mets tous les jours de toute façon, été comme hiver", commente la cliente d'une pharmacie. "Généralement pour le bord du nez, pour les lèvres, certainement. Et alors sur les mains quand je ne porte pas de gants", ajoute un autre passant.

Selon votre type de peau et vos goûts, le pharmacien vous oriente vers un produit plus riche par exemple, pour les peaux qui ont l'habitude d'être sèches.

Mais pour Aurélie Melchior, chargée d'expertise à l'asbl Écoconso, quelques mises en garde s'imposent. "On va utiliser le moins d'ingrédients possibles. Donc on préfère une huile végétale de qualité biologique plutôt qu'une huile minérale issue du pétrole. On peut aussi éviter tout ce qui est colorants, parfum. Et puis certains composants comme le thiazolinone, qui est assez allergisant : on préfère l'éviter".





"Toutes des crèmes qui fonctionnent bien"

Soigner sa peau a un coût : pour une crème réparatrice, comptez entre 5 et 10 euros les 50 ml. "Dans l'ensemble, je pense que, en pharmacie, ce sont toutes des crèmes qui fonctionnent bien", estime Arnaud Lambert, pharmacien.

Aurélie Melchior, d'Écoconso, n'est pas tout à fait du même avis : "Ce n'est pas parce qu'une crème coûte plus de 50 ou 60 euros qu'elle hydrate mieux qu'une crème à plus bas prix, 5 euros par exemple".

Pour ceux qui ne veulent pas acheter de produits en pharmacie, la préparation de vos crèmes et sticks à lèvres hydratants peut se faire très aisément avec des produits naturels comme le beurre de karité, les huiles essentielles et les huiles végétales comme l'huile d'amande douce, d'abricot, d'avocat, etc.

L'asbl Écoconso propose notamment sur son site une recette de crème hydratante pour le corps, et une autre de stick à lèvres.