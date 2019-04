Pour la première fois, un contrôleur aérien témoigne: "Si je n'y allais pas, on fermait l'aéroport"

Julien Modave et Julien Raway ont rencontré un aiguilleur du ciel.

Le contrôle aérien a subi de multiples interruptions de nuit ces dernières semaines, en raison de la grogne du personnel de Skeyes. Pour la première fois, un aiguilleur du ciel raconte ce qu'il vit. Selon ses dires, les agents sont épuisés. Le problème principal, c’est la charge de travail. Il manque 20% du personnel, dit contrôleur aérien. Le recrutement est en cours. Mais il a commencé bien trop tard. Or, il faut 2 ans être formé.



"Voilà 10 ans qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Les recrutements ont repris il y a 4-5 ans, mais au niveau du centre Canac, le premier contrôleur lâché vraiment par la première filière formation pure de Skeyes a été lâché il y a deux semaines", explique-t-il.



Conséquence... Alors qu’il devrait travailler 35h /semaine, il passe à 40 h durant certaines périodes et enchaîne les prestations. "Moi personnellement, j'ai fait 15 jours, parce que si je n'y allais pas, on fermait l'aéroport", affirme l'homme.



Le reproche qui leur est fait, c’est d’être surpayé, déconnecté des réalités et pour certains, de gagner plus qu’un Premier ministre. "J'ai un salaire net de 5100 euros par mois. Je ne sais pas combien gagne un Premier ministre... 10.000 euros ? On est quand même loin de ça... Évidemment, on a quelques primes qui s'ajoutent à ça, mais même malgré les primes... Peut-être 6000 maximum", lance-t-il.



Les Liégeois affirment que la grève est dirigée contre eux. Des fonctionnaires néerlandophones pénalisent un aéroport wallon en débrayant la nuit. "Les contrôleurs francophones sont soumis aux mêmes conditions que les néerlandophones. Quand action il y a eu, on a participé également. La fermeture de l'espace aérien a lieu entre 1 h 30 et 4 h 30 du matin. C'est précisément le créneau horaire où il y a moins d'avions à Liège durant la nuit. Ce créneau n'est pas choisi au hasard. C'est justement dans le but de perturber au minimum les opérations de Liège", précise le contrôleur aérien.



Il n’est pas impressionné par le fait que des privés reprennent le travail de Skeyes dans le futur, car eux aussi manquent de contrôleurs. Il travaillera donc pour eux. Mais ce problème doit être réglé rapidement, car dans deux ans, une quinzaine de contrôleurs auront 57 ans. L’âge de la pension dans leur domaine. Ce qui promet de nouvelles tensions selon lui.



L'espace aérien belge sera fermé de 2h00 à 5h00 la nuit prochaine en raison de plusieurs aiguilleurs du ciel qui se font porter pâles, a indiqué samedi midi Dominique Dehaene, porte-parole de Skeyes, l'organisation en charge du contrôle aérien. Les six vols par heure prévus à l'aéroport de Liège entre 2h00 et 5h00 seront gérés par les contrôleurs aériens allemands, comme jeudi passé. La tour de contrôle liégeoise ne prendra le relais qu'au moment de l'atterrissage des appareils.

Selon Liège Airport, depuis le début des actions chez les contrôleurs aériens de Skeyes, le 1er mars dernier, plus de 400 vols ont été impactés.