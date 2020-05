La Première ministre en appelle au sens des responsabilités: la "CLÉ DU SUCCÈS" du déconfinement

Revoir ses proches, en chair et en os: c'est probablement l'une des choses qui manquent le plus aux Belges en cette période de confinement. L'annonce de l'élargissement des contacts sociaux autorisés était particulièrement attendue. Et ce mardi, la Première ministre a annoncé un premier assouplissement: la possibilité de réunir, chez soi, maximum quatre personnes, à condition qu'elles soient toujours les mêmes.

Lors de la séance de questions-réponses qui a suivi la conférence de presse sur les mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, Sophie Wilmès a répété la philosophie autour de ces nouvelles règles: plutôt que la répression, c'est le fait de faire confiance à la responsabilité de chacun qui est privilégié. "La clé du succès du déconfinement c’est le sens des responsabilités des citoyens. [...] Si nous ne pensions pas que nous pouvions compter sur leur sens des responsabilités, nous ne le ferions pas".

Le contrôle de la raison des déplacements, comme on l'a connu ces dernières semaines, devient beaucoup plus compliqué. En effet, la liste des raisons pour lesquelles il est permis de circuler s'allonge. "Plus vous allez déconfiner, plus vous aller, par définition, vous retrouver dans des zones grises, dans des zones où le contrôle est difficile", a-t-elle reconnu.

La Première ministre a reconnu que la privation des libertés qui a été demandée à la population est exceptionnelle. Et que continuer à restreindre ces libertés, sans voir les personnes que l'on aime, mènerait, à son avis, à "une impossibilité de suivre ces règles": "Nous avons grandi, et heureusement d’ailleurs, en étant parfaitement ancrés dans nos libertés. La privation de nos libertés à laquelle on fait face encore aujourd'hui, et à laquelle on a demandé à la population de faire face est exceptionnelle. Elle n’a fonctionné que parce que la population a accepté et compris que c’était nécessaire. Le déconfinement doit se passer dans ce même raisonnement, parce que c’est d’abord et avant tout pour la population que ces décisions sont prises, pour la protéger d’un redémarrage trop rapide de la propagation du virus".