Pour les fêtes de Noël, les vins pétillants 100% Belges ont la cote: "Les bulles belges valent certainement celles des autres pays"

La période de Noël est l'occasion de ressortir son meilleur service, les couverts en argent, de dresser la plus belle table afin de servir les plats les plus savoureux. Foie gras, saumons, homards, bûches et champagnes restent les mets les plus demandés pour le réveillon. C'est la tradition et les Belges y sont attachés. Mais cette coutume évolue avec le temps. De plus en plus, on privilégie les produits du terroir issus de petits producteurs belges. C'est notamment le cas pour les vins et les bulles.

Pour Noël, il est possible de boire des vins pétillants 100% Belges. Ils ne peuvent pas porter le nom de Champagne mais en ont toutes les qualités. 630.000 bouteilles ont été produites en 2017, un million d'ici l'an prochain. La production de vins effervescents 100% belges ne cesse d'augmenter.





"Les bulles belges valent certainement celles des autres pays"



"Sa principale qualité est d'être Belge", commence Raymond Leroy, l'un des principaux producteurs de vins mousseux dans le pays. Avant d'ajouter: "Au point de vue dégustatif, on fait de très beaux produits. J'estime que les bulles belges valent certainement celles des autres pays".

Cette recette plaît aux Belges comme aux Français. "Depuis que j'ai découvert le Chant d'Eole, je ne veux rien d'autre. Je l'ai fait goûter à plusieurs de mes amis et à ma famille et ils aiment. En plus c'est Belge donc autant en profiter", souligne un consommateur. "Je suis séduit de toute manière. Il y a une réelle évolution dans le monde du vin en Belgique. La finesse, la régularité aussi", ajoute un autre.

Les exportations sont pratiquement impossibles aujourd'hui. Le vin effervescent est en rupture de stock avant même sa récolte, sur réservation un an à l'avance. Nul doute que quelques bonnes bouteilles belges aux tables des plus chanceux.