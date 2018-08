Pour une course en taxi, Brussels Airport fait partie des 10 aéroports européens les plus chers

Un trajet en taxi entre l'aéroport de Bruxelles et le centre-ville coûte entre 3 et 5 euros le kilomètre, ce qui fait de ce type de course la sixième plus chère en Europe, selon un classement établi par le site de voyages néerlandais Vliegveldinfo.nl, en collaboration avec AirMundo.com.



L'Airport Taxi Report Summer 2018 passe en revue les tarifs demandés par les chauffeurs de taxi dans les 50 aéroports les plus fréquentés de la grande Europe. Au kilomètre, la course est la plus chère en Suisse: Genève (5,67 euros) et Zurich (5 euros) prennent les deux premières places. Copenhague, Nice et Düsseldorf complètent le top 5.





Quels sont les aéroports les moins chers?



Les aéroports les moins chers pour une course en taxi sont situés en Turquie et en Russie. Un trajet en taxi de l'aéroport au centre d'une ville européenne coûte en moyenne 40 euros, selon le site néerlandais.

En raison des longues distances qui séparent les trois aérodromes londoniens du coeur de la City, il faut y débourser plus de 100 euros en moyenne pour un déplacement en taxi. Heathrow revient à 79 euros.