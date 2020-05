Pourquoi le Luxembourg peut-il se permettre de rouvrir les terrasses des cafés et restaurants? La réponse d'Yves Van Laethem (vidéo)

Les terrasses sont à nouveau accessibles au Luxembourg ou en Allemagne, mais pas en Belgique. Comment expliquer que certains pays déconfinent plus rapidement, avec parfois des mesures moins strictes qu'en Belgique ?

Le Luxembourg a rouvert ses terrasses ce mercredi. Vendredi, ce pays va rouvrir complètement ses cafés et ses restaurants. Les clients pourront alors à nouveau se restaurer à l'intérieur des établissements. Comment expliquer qu'un pays voisin de la Belgique se permette cette réouverture?

"Le stade auquel se retrouve le Luxembourg se trouve dans la pandémie n'est pas du tout celui de la Belgique, a répondu Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, en direct sur le plateau du RTLINFO 19H. Le Luxembourg a d'emblée eu une évolution à l'Allemande. C'est-à-dire beaucoup moins de cas même si on peut discuter de leur gestion ou pas. Et donc, ils sont plus loin que nous dans l'évolution. Avec moins de cas, ils peuvent se permettre d'aller plus loin dans les mesures qui permettent de se retrouver socialement, comme le fait de rouvrir les terrasses par exemple, quelques semaines avant nous. J'espère qu'il s'agira seulement de quelques semaines".