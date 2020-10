Pourquoi fermer bars et restaurants alors qu'ils ne sont pas le lieu principal d'infection? Voici la réponse du Premier ministre

À l'issue de l'annonce des nouvelles mesures lors de la conférence de presse du comité de concertation vendredi soir, un journaliste a demandé au Premier ministre comment il justifiait la fermeture des bars et restaurants alors que les enquêtes montraient qu'ils ne constituaient pas les lieux principaux de contaminations au coronavirus en Belgique.

"Vu le taux de contamination actuel, on n'est plus dans le phase où on regarde d'où proviennent ces contaminations. On est tout simplement dans un schéma où on limite au maximum les contacts sociaux qui ne sont pas nécessaires. On ne veut pas pointer du doigt les cafés et restaurants. Ce sont juste des endroits où beaucoup de gens se rencontrent. On doit maintenant tout faire pour arrêter la propagation du virus. Il faut faire baisser les chiffres, la montée est tellement exponentielle", a répondu le Premier ministre Alexander De Croo.