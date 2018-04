Pourquoi l'eau coûte-t-elle plus cher en Wallonie? Moins le Wallon consomme, plus la facture augmente...

Comme le relatent nos confrères de la Dernière Heure, les factures d'eau varient grandement selon la commune où l'on réside. C'est à Bruxelles que l'eau coûte donc le moins cher. La redevance imposée atteint 25,23 euros. Une famille composée de deux adultes et de deux enfants, consommant 110m3 par an, devra débourser 333,06 euros. Pour cette même consommation, il faudra compter 499,43 euros en Flandre et 598 euros en Wallonie.

Pourquoi l'eau est-elle plus coûteuse en Wallonie? Selon le quotidien, trois phénomènes peuvent expliquer de tels écarts.

Tout d'abord, on constate que le Wallon a une consommation moyenne nettement inférieure à celle de ses voisins. Or, malgré cette consommation très raisonnable, les coûts relatifs à l'entretien du réseau sont, quant à eux, fixes.





Moins le Wallon consomme, plus la facture augmente

Ces frais liés à la distribution ainsi qu’à l’assainissement sont donc répercutés sur un moindre volume d’eau. Résultat: moins le Wallon consomme, plus la facture augmente...

De plus, l'entretien des infrastructures wallonnes coûte cher. Le vaste réseau comprend plus de 30.000 kilomètres de conduites à entretenir.





Des investissements conséquents

Enfin, ces dernières années, la Wallonie a réalisé des investissements conséquents en matière d'assainissement et de renouvellement du réseau vieillissant.

En 2018, l'eau ne devrait cependant pas coûter plus cher aux Wallons comme aux Bruxellois. Le coût vérité-assainissement et le coût vérité-distribution n'évolueront pas.