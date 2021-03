Pourquoi la Belgique est-elle une plaque tournante du trafic de la drogue?

Une opération sans précédent dans l'Histoire de la police belge a permis l' arrestation de 48 personnes liées au milieu du grand banditisme et du trafic de drogue. Les enquêteurs devront aller vite pour analyser les informations qu'ils ont obtenues. Cette opération montre à quel point notre pays occupe une place centrale sur la carte européenne du crime.

Après avoir comparu devant le juge d'instruction, plusieurs suspects ont été mis sous mandat d'arrêt et placé en détention. L'un de ses hommes est défendu par l'avocat Etienne Gras. Il confirme l' inculpation de son client interpellé à Charleroi.

Maître Etienne Gras réagissait dans le RTLINFO 13H: "Au moment où nous parlons l'inculpation qui est retenue est une inculpation d'association de malfaiteurs, mais qui n'est pas plus précise que cela et donc justement le but est de pouvoir mettre des gens en prison pour les garder sous la main et pour éviter le plus possible des contacts avec l'extérieur pour justement ne pas polluer l'enquête, même si à ce stade-ci en tout cas pour ce qui concerne mon client les indices de culpabilité sont relativement ténus".

Les investigations concernent plusieurs arrondissements mais le point central de cette enquête tentaculaire est Anvers et c'est son port qui attire les organisations criminelles.

Vick, un agent de la brigade des stupéfiants, sous le couvert de l'anonymat, témoigne pour RTLINFO. "Avec ces dizaines de milliers de containers qui arrivent tous les jours, le port d'Anvers qui est un des plus importants ports d'Europe est toujours en expansion. Dans le cadre des organisations criminelles, il y a rien à faire. Là, on est vraiment en un mot en amont du trafic. On est là où tout arrive en Europe donc Anvers, c'est la ville qui doit être maîtrisée par les organisations pour tenter d'écouler de la drogue, en tout cas depuis la Belgique... Cela c'est sûr."

Car, géographiquement, la Belgique joue également un rôle central.

Etienne Gras, avocat détaille l'atout géographique que représente notre pays: "La Belgique, de par son côté central du fait qu'il a Bruxelles d'un côté, Anvers de l'autre et puis la proximité avec la Hollande où s'approvisionnent beaucoup de Français. Et bien, cela nous situe en plein milieu du jeu de quilles", affirme l'avocat.

Si la tête de l'organisation a été sévèrement touchée, il est probable qu'elle soit déjà remplacée ou réorganisée.

L'officier de la police judiciaire sous couvert de l'anonymat donne son impression sur le coup de filet de ce mardi: "C'est clair qu'on a donné un grand coup dans la fourmilière hier, mais c'est clair que ça se réorganise tout de suite et je suis sûr qu'aujourd'hui les gens qui ont arrêtés sont déjà remplacés", estime le policier.

Les enquêteurs doivent désormais travailler vite et analyser l'impressionnante quantité d'éléments et d'informations récoltées lors des 200 perquisitions.