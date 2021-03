Pourquoi la police a-t-elle toléré les carnavals sauvages? "On est un peu démuni"

La police a interpellé 24 personnes à l'issue du carnaval sauvage organisé hier/samedi à Bruxelles. La plupart d'entre eux, 22 personnes, a été arrêtée administrativement et a reçu une amende de 250 euros pour non respect des règles sanitaires. A Tilff, en région liégeoise, aussi, la police a toléré les rassemblements sans intervenir.

Ils sont entre 400 et 500. Ils sont dehors, un verre à la main et personne ne porte de masque. Avec la musique, ça ressemble à un déconfinement. Ca a un goût du monde d'avant mais c'est interdit.

Maurine, la propriétaire du café, en est encore toute retournée. C'est la troisième fois qu'elle organise en take-away. Jamais elle n'aurait imaginé autant de monde devant sa porte. "La bourgmestre m'avait demandé de fermer à 17h30. J'ai fermé à 17h30. Mais il y a eu un tel monde. Il y a même eu un juke-box, des baffles que je n'ai jamais vu, ils se sont raccordés à l'électricité de l'église et ils ont commencé à faire la fête. J'étais impuissante", a-t-elle expliqué à nos journalistes Julien Modave et Julien Raway.

Et ce n'est pas la seule à avoir été dépassée. La police de cette petite commune n'a pas su agir en nombre suffisant. "On est un peu démuni", a confié Laura Iker, la bourgmestre d'Esneux. "On se demande que faire pour trouver un point d'équilibre entre tout ça, pour ne pas que ça explose et que ça dégénère en quelque chose de bien plus grave encore".

Après une relative tolérance, il va falloir sévir. Mais comment s'adresser à une population qui n'a rien de révolutionnaire?

Une trentenaire, mère de famille et qui travaille dans l'enseignement, rencontrée par nos deux journalistes, est tombée sur la fête par hasard lors d'une balade à vélo avec son mari. Impossible de résister. "Il y a quand même une petite réflexion. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce que c'est dangereux ou pas? On se pose la question. Mais on l'oublie vite et on avance. Je pense que l'envie de rassemblement, de contacts sociaux est là. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai fait".

De nombreux bourgmestres réclament de pouvoir au moins rouvrir les terrasses. Cela permettrait à l'horeca de travailler, de canaliser correctement les gens et puis surtout d'ouvrir une soupape dans cette digue sécuritaire qui est en train de craquer.