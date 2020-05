Pourquoi la réouverture des commerces vient avant les retrouvailles avec nos proches dans la stratégie de déconfinement?

Le Conseil National de Sécurité a mis en place le 24 avril la stratégie de déconfinement progressif que suivra la Belgique dans les semaines et mois à venir. Plusieurs phases ont été décidées. Dans la stratégie de déconfinement, la réouverture des commerces dits non essentiels se déroule avant les retrouvailles avec nos proches. En effet, les commerces pourraient rouvrir le 11 mai alors qu'il faudra attendre le 18 mai pour organiser des réunions privées à domicile et ainsi revoir nos proches.

Sur le plateau du RTL INFO 19h, Frédérique Jacobs, responsable de la Clinique des maladies infectieuses et tropicales à l’Hôpital Erasme, explique les choix d'un tel calendrier.

Revoir ses proches est "évidemment la situation la plus risquée puisqu'il est très difficile de garder des mesures de précaution de distance et d'absence de contacts dans la famille. Ça va être difficile de ne pas s'embrasser, ne pas se toucher. C'est vraiment chose que l'on a envie de faire. On peut contrôler ces contacts dans les magasins, dans les administrations mais c'est difficile à contrôler dans les familles. C'est pour ça que c'est un très grand risque. C'est un plus grand risque que celui d'ouvrir les magasins le 11 mai", nous éclaire la Professeure.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos