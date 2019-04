Pourquoi le mouvement des jeunes pour le climat s'essouffle? La réponse d'Adélaïde Charlier

Notre journaliste Quentin Ceuppens suit la marche à Namur. Il a demandé à Adélaïde Charlier, la porte-parole francophone de Youth for Climate en Belgique, son sentiment sur cette marche à Namur qui n'a réuni que 400 personnes.

"C'est la rentrée pour les manifs, mais je pense qu'on a aussi été présents pendant les vacances. Pour le moment, ce qui est important, c'est de continuer sur le long terme. Le but est de toujours être présents les jeudis, de continuer notre "guerre" jusqu'au 26 mai", a-t-elle expliqué. "On l'a dit depuis la première marche. Après le 26 mai, on verra si les politiciens ont vraiment compris ce qu'on a demandé, s'ils vont commencer à prendre des actions concrètes. À ce moment-là, on verra et on adaptera."





"Important de voir la longueur du mouvement et le niveau international"



Pour elle, le nombre de participants en baisse n'est pas ce qu'il faut retenir du mouvement. "Je pense que les jeunes vont se battre jusqu'au bout. En tout cas, on va le faire jusqu'au 26 mai. Je pense qu'il est important de voir la longueur de notre mouvement et de regarder au niveau international aussi."