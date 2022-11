Pourquoi le prix des passeports varie d'une commune à une autre ?

Laurent s’est rendu à la commune pour commander son passeport. Il habite Visé et il a déboursé 80 euros. Mais dans la commune d’à côté, c’est plus cher. Le prix varie d’une commune à une autre.

Pourquoi ces différences ?

Votre commune peut décider d’appliquer une taxe supplémentaire. Et d’une ville à l’autre, les prix vont parfois presque du simple au double…

Certaines communes n’appliquent aucune taxe.

65 euros à Libramont, Beauvechain. D’autres font payer la taxe communale.

100 euros à Ath. 110 euros à Forest.

Des écarts assez importants. Ailleurs, comptez entre 75 euros (comme à Liège) et 85 euros à Mons et Namur.

Le prix du passeport dépend aussi de votre âge. Moins cher pour les mineurs, plus cher pour les adultes. Et de la procédure. Via la procédure normale, vous devrez attendre quelques jours, sans frais supplémentaires.



Si vous êtes dans l’urgence, que vous en avez besoin le jour-même, ou le lendemain cela va vous coûter beaucoup plus cher : plusieurs centaines d’euros…