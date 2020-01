Pourquoi les cigarettes contrefaites sont-elles particulièrement dangereuses pour votre santé?

La douane a intercepté 126 millions de cigarettes de contrefaçon depuis le début de l'année, une saisie record, indique le SPF Finances vendredi. Ces cigarettes, dont la destination finale est inconnue, provenaient d'Asie du sud-est et représentent un montant de 65 millions d'euros en droits d'importation, d'accises et TVA éludés. Huit personnes ont été interpellées et sont actuellement interrogées.

Ces produits de contrefaçon représentent une catastrophe pour l'économie mais surtout pour la santé de ceux qui les fument, plus encore que les cigarettes aux normes en raison de leur composition. En effet, elles renferment bien souvent des produits très dangereux. Denis Olivier, responsable d'un laboratoire des douanes en France a fait des découvertes étonnantes en analysant les cigarettes vendues sous le manteau : "Des morceaux de tissus, des poils de bêtes, on a même retrouvé des déjections de souris. On a mis en évidence des fabrications en Chine qui étaient en sous-terrain, sous des bâches, cachées dans la terre. Donc des rats, des insectes, des vers..."

Risques d'incendie

De plus, ces cigarettes ne respectent pas la réglementation européenne qui en définit le potentiel incendiaire. "Une cigarette va pouvoir s'arrêter toute seule s'il n'y a pas d'aspiration sur le bout de la cigarette. C'est fait pour éviter les incendies, des gens qui pourraient fumer dans leur lit, précise Denis Olivier. Les cigarettes de contrefaçon n'ont pas ce dispositif-là".

Toutefois, ces cigarettes ne sont pas réellement plus dangereuses pour la santé compte tenu de la toxicité déjà très élevée des cigarettes classiques selon le cardiologue Daniel Thomas : "Il y a autant de risques à fumer une cigarette qu'à fumer du plastique. La cigarette est toxique alors que le 1 pour 1.000 des cigarettes contrefaites soient beaucoup plus toxiques, ce n'est pas le problème".