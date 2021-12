Caroline Désir, ministre de l'Enseignement, était l'invitée politique de Fabrice Grosfilley ce matin à 07h50 sur Bel RTL. Elle a notamment eu l'occasion de revenir sur l'interdiction des classes vertes et classes de neige, qui a beaucoup fait réagir les parents d'élèves. Vous avez d'ailleurs été nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous parce que vous ne compreniez pas cette décision.

"Pourquoi nos enfants ne peuvent pas aller en classe verte alors que tous les Belges peuvent continuer à voyager sans soucis et ramener variants et compagnies !!! C'est nos enfants qui sont punis", s'indignait une maman. Une pétition a même été créée et a déjà récolté plus de "3.400 signatures contre les mesures d’interdiction de classes vertes et surtout de classes de neige", nous informe Daniel. "Pourquoi supprimer les séjours avec nuitée ? Des enfants qui pour certains cette classe verte ou autre était leurs seules vacances? Pourquoi punir de nouveau les enfants ? Par des décisions contradictoires comme celles prises actuellement", s'interroge Normand.

Voici la réponse de la ministre de l'Enseignement. "C'était une mesure difficile à prendre, prise à contre coeur", débute Caroline Désir au micro de Fabrice Grosfilley. "Je comprends l’immense déception mais cela faisait partie des recommandations du Commissaire Covid", explique-t-elle.

Mais la ministre pointe un autre problème: un souci d'organisation. "L’organisation de voyage en groupe était devenue extrêmement compliquée. Les pouvoirs organisateurs nous ont demandé de prendre cette mesure tellement c’était compliqué à organiser ! Ce qui était prévu dans le protocole c’est qu’au premier cas il fallait annuler le séjour et rapatrier les enfants. C'est difficile pour un enseignant ou un accompagnateur de s'occuper d'un groupe dans ces conditions-là", a-t-elle précisé.

Si les classes vertes et classes de neige ont été interdites, c'est donc pour "éviter les contaminations" qui ont plus de risque d'augmenter "lorsqu'on est tous ensemble et qu'on dort ensemble", mais aussi par souci d'organisation, a expliqué Caroline Désir.

> Lire aussi : Covid dans les écoles: plus de voyages scolaires avec nuitées jusqu'au Carnaval, pas de changement concernant le port du masque