Pourquoi les fleurs ne sentent-elles plus autant qu’avant?

Les fleurs ne sentent plus comme avant. Vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué en allant chez le fleuriste : votre bouquet ne sent quasiment plus rien. La pollution et la manipulation humaine pour rendre les fleurs plus résistantes pourraient expliquer ce phénomène.

Les roses sont les stars des boutiques de fleurs. Riches en couleur, elles ont le pétale robuste mais elles n’ont souvent pas beaucoup d’odeur. "L’odeur est là pour attirer l’insecte et va prendre sur la tenue de la fleur. Chez le fleuriste, on a besoin que la fleur tienne longtemps, on n’a pas besoin de l’insecte, ni de fructification. Pour que la fleur tienne longtemps, on a supprimé le parfum", explique Béatrice Libouton, professeure d’Art floral à l’Institut technique horticole de Gembloux.

Une fleur qui sent, c’est donc une fleur qui fane rapidement… Et cela représente un problème pour la clientèle.

"Quand les gens vont chez le fleuriste, ils aiment la couleur et quand ils achètent un bouquet, ils aiment bien que ça dure longtemps", témoigne Marc Delens, fleuriste retraité.

Autre technique pour perfectionner la fleur : la croiser avec une autre variété. "On va mélanger par exemple les caractères d’une rose qui a un beau pétale ourlé qui s’ouvre d’une telle manière avec le parfum et on va prendre une autre, parce qu’elle est plus résistante aux maladies. Et on va associer ce qui est plus intéressant dans l’une avec l’autre et on va en faire une autre", précise Béatrice Libouton.

D’après cette spécialiste, les clients veulent aujourd’hui un bouquet tenace et parfumé. Une demande à laquelle les fleuristes peuvent répondre grâce à de nouvelles techniques florales, mais le prix du bouquet risque de grimper.