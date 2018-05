Pourquoi les produits des supermarchés coûtent plus cher en Belgique que dans nos pays voisins?

Sept entreprises sur 10 souffrent de pratiques commerciales déloyales, selon une étude du Secrétariat général Benelux relayée par La Libre et La Dernière Heure, ce mardi.

Les commerces subissent des restrictions territoriales de l'offre (RTO) à la base de prix plus chers ou de gammes de produits plus restreintes en Belgique par rapport aux pays voisins.

L'Observatoire des prix du SPF Economie avait déjà établi le constat en mars: les consommateurs belges paient 10 à 20% plus cher les produits des supermarchés que dans les pays voisins.





Confrontés aux fameux RTO

Un phénomène lié aux coûts salariaux plus élevés en Belgique, aux régimes de TVA et accises moins intéressants, mais aussi aux fameux RTO.



"Il existe des obstacles organisés par les fournisseurs afin de décourager l'importation venant d'autres pays et afin de pouvoir ainsi pratiquer des prix plus élevés", explique Kris Peeters, ministre de l'Economie (CD&V), cité par La Libre.



Sur l'ensemble des commerces interrogés, 88% déclarent être confrontées aux RTO, liés à des rapports de force souvent unilatéraux entre les commerçants et les entreprises qui les approvisionnent.





Vers une hausse des prix

Tous les secteurs sont visés, avec pour conséquence des prix plus élevés, une gamme plus limitée et des marges bénéficiaires plus faibles (pour 71% des sondés).

"Le phénomène est important, surtout pour les petits commerçants qui peuvent difficilement rivaliser avec des groupes de taille mondiale", souligne la fédération du commerce Comeos.



Kris Peeters affirme avoir transmis les résultats de l'étude à la Commission européenne et estime qu'il faut "trouver des solutions".