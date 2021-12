Qui dit Noël dit aussi cougnou! Ce matin, les boulangeries du pays ont été prises d'assaut par les nombreux Belges qui souhaitaient respecter la tradition: à Noël, on déjeune avec de la cougnole. Vous-même vous en avez peut-être mangé ce samedi. Voici ce qu'il faut savoir sur l'origine de cette coutume.

D’où vient la tradition?

Le cougnou est originaire de la région du Hainaut. C’est une tradition qui a plusieurs siècles. C'était déjà une coutume païenne du temps des Gaulois, mais le lien entre le pain et le petit Jésus date du 17ème siècle.



(reconstitution)

À l’origine, le cougnou avait une forme de losange, un double triangle, un double coin… et coin en latin se dit "cuneus", voici donc l’origine de cougnou.

Ce losange est devenu le berceau du petit jésus. Ensuite, il a pris une forme humaine, il a représenté l’enfant Jésus et plus seulement son berceau.

On dit cougnou ou cougnole?

Deux appellations sont utilisées: cougnou et cougnole. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. On peut dire les deux. En réalité, ça dépend surtout d’où vous venez. On dit généralement cougnole dans la région de Mons, cougnou à Charleroi et Bruxelles, boukète à Liège et Verviers.

Mais on peut aussi dire coquille à Lille et Tournai, Jésus à Lessines, Folard en Flandre occidentale, Fransqueman à Ath ou encore Mikkeman dans le Limbourg.

Dans tous les cas, c'est une tradition très liée à la Belgique et au nord de la France.

C’est quoi la recette d’un bon cougnou?

Il existe une série de variantes, mais en gros, un cougnou c’est de la brioche. Il faut donc des œufs, du lait, de la farine et du sucre. On dore bien évidemment le tout avec de l’œuf avant de passer 20 minutes au four.

Il y a ensuite différentes déclinaisons: avec ou sans raisins, des morceaux de sucres, des pépites de chocolat, etc. Ça dépend encore une fois d’où il est fait ou de la recette de votre grand-mère.