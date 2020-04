Pourquoi ne pas désinfecter les rues comme en Chine? La réponse du virologue Emmanuel André

Faut-il désinfecter les rues pour combattre le Covid-19 ? En France, depuis quelques jours, de nombreuses communes ont commencé à imiter la Chine ou la Corée du sud en aspergeant rues et espaces publics. Cela est-il nécessaire? Faut-il procéder de la même manière en Belgique?

"Non" affirme le virologue Emmanuel André. "Ce n’est pas utile car les vecteurs du virus dans cette épidémie, ce ne sont ni les arbres, ni l'asphalte. Ce sont les personnes qui sont infectées. L’environnement dans lequel nous vivons est un environnement sur lequel le virus peut se déposer de manière temporaire, éventuellement être retransmis via le contact des mains etc. Mais c’est de façon temporaire. Le virus, quand il est à l’extérieur, s’il se dépose sur un arbre ou un banc, il va finir par disparaître. Il va mourir dans les heures voire les jours qui suivent", justifie le virologue.

Avant d'ajouter: "Il faut savoir que ces désinfections n’agissent qu’à un certain moment et n’agissent que sur ces surfaces et pas sur les vecteurs que sont les hommes. Il faut que toutes les mesures que nous prenons s’appliquent pour diminuer l’infection des hommes".

