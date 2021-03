Pourquoi ne pas tester les personnes avant de les vacciner contre le Covid-19? Est-ce dangereux d'être vacciné si l'on est positif?

La campagne de vaccination a franchi un nouveau cap avec la convocation des personnes de plus de 65 ans ne résidant pas dans des établissements de soins. Au sein de la population, la vaccination contre le Covid-19 continue de susciter des questionnements. Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem y répond.

Via le bouton orange Alertez-nous, vous êtes nombreux à nous partager vos interrogations quant à la vaccination contre le Covid-19. Parmi eux, Gaëtan. Voici ce que le Liégeois nous écrit: "J’ai toujours entendu dire que l’on ne pouvait pas vacciner une personne porteuse de la maladie que le vaccin combat sinon cela engendrait des risques importants. D’où ma question : Ne devrait-on pas tester les gens avant de leur inoculer un vaccin contre la Covid-19?".

Pas de différences entre des personnes infectées et celles qui ne le sont pas

En Belgique, la stratégie de vaccination adoptée par les autorités est claire. "Il n’est pas nécessaire de faire un test de dépistage pour la Covid-19 avant la vaccination", écrit le site de référence info-coronavirus. En fait, cela n'est pas considéré comme utile car en terme de vaccination, on ne distingue pas les personnes qui ont été atteintes du Covid-19 (et donc qui présentent des anticorps) de celles qui ne l'ont jamais été.

Après une infection au Covid-19, des anticorps se développent afin de nous protéger contre une nouvelle infection. On parle d'immunité. Or aujourd'hui, on ignore combien de temps dure cette immunité. Elle pourrait être différente selon les patients. "Plus on s'éloigne, moins la défense immunitaire est présente", nous l'explique le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Il n'y a aucun danger.

C'est pour cela que tout le monde est appelé à se faire vacciner contre le Covid-19. Anticorps ou non. Pour les personnes qui ont contracté la maladie, Yves Van Laethem nous indique que l'injection du vaccin va permettre de relancer l'immunité induite par l'infection. Autrement dit, l'immunité sera plus durable. De plus, le vaccin va permettre de couvrir un large spectre de souches, contrairement à l'immunité induite par une précédente infection. "Cela permet de couvrir notamment les infections aux variants", éclaire Yves Van Laethem.

La France a adopté une stratégie différente. Une seule dose de vaccin contre le Covid-19 est administrée aux patients qui ont déjà eu la maladie. Cette mesure qui permettrait d'économiser un nombre important de doses dans un contexte d'approvisionnement contraint. Les autorités françaises recommandent d'attendre au-delà de trois mois après la maladie, et de préférence six mois, avant d'injecter cette dose unique.

Aucun risque si des personnes infectées par le Covid-19 se font vacciner, nous indique Yves Van Laethem. "Il n'y a aucun danger. La seule chose que l'on peut avoir, ce sont parfois des réactions locales plus importantes", précise-t-il. De la fatigue, des maux de tête, de la fièvre peuvent se présenter mais aucun risque pour la santé.

J'ai des symptômes du Covid-19 et j'ai reçu ma convocation de vaccination. Que faire?

Pour les personnes qui sont testées positives au Covid-19 et qui présentent des symptômes, il est préférable d'attendre pour se faire vacciner. "Il n'y a pas de risque mais c'est un principe de précaution. Cela permet de ne pas mélanger les symptômes du Covid-19 avec les effets secondaires du vaccin", souligne le virologue et porte-parole interfédéral. Mieux vaut attendre 15 jours après l'apparition des premiers symptômes avant de se faire vacciner. "Il suffit de demander de reporter la date", souligne Yves Van Laethem.

Je suis cas contact et j'ai reçu ma convocation de vaccination. Que faire?

Là encore, il est demandé d'attendre pour recevoir son injection. Car comme nous le rappelle le virologue, lorsque l'on est cas contact, on doit se mettre en quarantaine. "Ce n'est pas le moment de se rendre dans un centre de vaccination", lâche-t-il.

Je dois me faire vacciner contre le dtP (diphtérie, le tétanos et la poliomyélite). Puis-je faire le vaccin contre le Covid-19 juste après?

"Par mesure de précaution, il est demandé d'attendre deux semaines après avoir fait n'importe quel autre vaccin", explique Yves Van Laethem. Le but étant, là aussi, de ne pas mélanger les effets secondaires des différents vaccins.