Pourquoi respecter la quarantaine de 14 jours même après un test négatif?

Quand on revient de zone rouge ou quand on a été en contact avec quelqu’un atteint par le Covid-19, il faut se mettre en quarantaine. Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a rappelé ce lundi pourquoi c’était important de respecter scrupuleusement cette quarantaine, comme lui-même l’a fait après avoir été en contact avec une personne infectée.

"Pendant 2 semaines, on va se retirer de ses contacts sociaux, parce que si le virus vous infecte, il ne va pas se manifester directement. Il mettra en moyenne 5 à 6 jours à vous faire développer une infection clinique. Mais on sait qu’il va jusqu’à 14 jours de période d’incubation. Et c’est pour couvrir cette période d’incubation que pendant 14 jours, vous allez devoir effectuer ce retrait d’un certain nombre de faits de la vie sociale. Le fait d’être négatif à un frottis nasal fait précocement, quelques jours après le retour par exemple de vacances dans une zone rouge ne signifie pas forcément que vous resterez négatif. Il peut y avoir trop peu de virus pour être détecté. Ce premier frottis ne peut certainement pas signifier l’arrêt de la quarantaine parce que le virus peut encore se révéler par la suite."