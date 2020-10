Pourquoi un avion escorté par deux F16 a survolé la Belgique ce vendredi matin?

Comme certains d'entre vous nous l'ont signalé, un avion escorté de 2 F-16 a survolé la Belgique ce vendredi matin. "Au dessus de Marcinelle, un avion style Boeing vient de passer à très basse altitude escorté de deux F16. Exercices ou situation spéciale ?", s'interroge notamment Eli en région de Charleroi. La porte-parole de la Défense affirme qu'il s'agit du premier A400M belgo-luxembourgeois rejoignant la base de Melsbroek.

Ce gros appareil de transport militaire, un quadrimoteur revêtu d'une livre grise, s'est posé vers 10h45 en utilisant la piste 25R (droite) de l'aéroport de Bruxelles-National, contigu à la base militaire. Deux camions de pompiers l'ont copieusement arrosé, comme il est de tradition, dans le monde aéronautique, pour des événements marquants, ont constaté les journalistes présents sur place.

L'appareil a effectué un tour de Belgique

L'avion, immatriculé CT-01, a effectué un tour de Belgique aux mains d'un équipage mixte, belgo-luxembourgeois. C'est le premier avion militaire détenu en propre par le Grand-Duché depuis le retrait d'avions légers en 1968.

L'A400M a été accueilli par les ministres de la Défense des deux pays, Ludivine Dedonder et François Bausch qui avait pris place à bord de l'appareil en compagnie d'une délégation venue de Luxembourg. Tous deux ont salué l'excellence de la coopération intense qui unit les deux pays.

La Belgique et le Grand-Duché avaient décidé dès 2001 d'acquérir et d'opérer huit de ces avions de nouvelle génération, dont un luxembourgeois, ont-ils tous deux rappelé. L'A400M luxembourgeois, le numéro de série MSN 104 (le 104e construit, sur les 174 commandés à ce jour par sept pays européens et la Malaisie), avait effectué son premier vol le 14 avril dernier à Séville, en pleine crise sanitaire du coronavirus qui avait affecté les activités d'Airbus.

Il aurait, contractuellement, dû être livré en mai dernier, près de dix-neuf ans après la passation du contrat, qui remonte à décembre 2001.