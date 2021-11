Pourquoi les experts du GEMS préconisent-ils une nouvelle fermeture des boîtes de nuit?

Christelle Meuris, infectiologue au CHU de Liège et membre du GEMS (groupe d'experts scientifiques qui conseille le gouvernement) était l'invitée de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. Elle revenait sur la situation pandémique dans les hôpitaux et revenait sur les préconisations du GEMS, dont celle de fermer les boîtes de nuit quelques semaines.

Fabrice Grosfilley: L'une des propositions du GEMS ce serait de suspendre des activités pendant la période de fin d'année. On pense aux boîtes de nuit et aux salles de sport. Cela vous semble des pistes intéressantes? Il y a effectivement de la contamination dans ces lieux-là?

Christelle Meuris: Il faut éviter de trop instrumentaliser les experts du Gems et se dire qu'on est là juste pour donner des mauvaises nouvelles et fermer des secteurs. Quand on a dit des choses plus tôt cela n'a pas toujours été écouté. Le Covid Safe Ticket pour nous n'est pas suffisant dans certaines circonstances, parce que le fait d'être vacciné ne protège pas à 100%, très loin de là. Il protège à 50% des contaminations. Dès lors si sur base d'un CST, on se dit qu'on peut rester des heures cumulées à croiser toute une série de personnes dans un contexte non contrôlé, à moins d'1,50 m en élevant la voix et en consommant des boissons par exemple. Et bien, c'est effectivement des contextes où le virus peut être transmis de manière assez massive sans qu'il y ait de tracing possible par ailleurs. Evidemment dans une école quand on a un enfant qui est positif, on peut tracer autour. Alors que dans une boîte de nuit, on ne sait pas tracer qui était en contact avec qui, avec qui on a parlé et toutes les minutes passées avec cette personne.



Fabrice Grosfilley: On doit fermer les boîtes de nuit?

Christelle Meuris: L'idée c'est de calmer le jeu quelques semaines et d'aller vers un Covid Safe Ticket + test. On se retrouverait vraiment dans des circonstances "safe" pour tout le monde. C'est à dire que les gens qui seront là, on aura un petit peu plus de certitude. Et que les gens qui seront là ne vont pas contaminer, 5 à 10 personnes et contaminer 15 personnes 48 heures plus tard.