Pourrait-on fermer les frontières du pays? La réponse du Premier ministre Alexander De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo était invité sur le plateau du RTL INFO 19H ce mardi. Il s'est exprimé concernant les mesures qui pourraient être prises aux frontières du pays.

Est-ce que vous envisagez de fermer les frontières pour le shopping récréatif ou alors pour les vacances de Noël, pour éviter les déplacements de population?

"J'espère que ce n'est pas nécessaire. Je pense que le message est clair. D'ailleurs Mark Rutte (NDLR: Premier ministre des Pays-Bas) l'a dit lui-même. Il a dit à ses compatriotes qu'il ne faut pas aller dans d'autres pays pour aller faire votre shopping", a répondu le Premier ministre.

"Je vais être très clair. Si on on voit qu'il y a trop de monde qui vient en Belgique. Si on voit que ça devient une situation dangereuse, c'est clair qu'à nos frontières on prendra des mesures comme par exemple des contrôles filtres où on laisse passer naturellement les camions pour que le commerce puisse continuer mais où clairement on va dire à un moment donné il n'y a pas de raison de venir en Belgique parce que nos villes sont tout simplement saturées", a précisé Alexander De Croo.

