Pourrez-vous offrir du muguet ce samedi 1er mai?

Les nuits ont été glaçantes ces dernières semaines. On a parlé des arbres fruitiers et des pieds de vigne pour lesquels ces gelées tardives étaient très problématiques. Qu'en est-il pour le muguet ? Notre journaliste Amélie Schildt était en duplex de Ohey pour le RTLINFO 13H.



Vous vous trouvez chez un producteur de la région namuroise ?

A.S : Oui, nous sommes chez l'un des rares producteurs wallons de muguet, parce qu'il faut le savoir, le muguet qu'on achète en Belgique est importé. Seuls 10% sont produit chez nous. Ici nous sommes à Ohey et Pierre Lhoas cultive 3.000 plans de muguet. Son secret, c'est que le muguet est cultivé en fait sous serre et c'est ce qui a permis d'éviter ici la catastrophe. Le muguet est prêt, il est fleuri.



Ce sont ces journées de soleil comme aujourd'hui qui ont permis finalement d'avoir une floraison à temps, malgré les températures de ces dernières semaines ?



P.L : Grâce à ces journées ensoleillées et une température optimale de croissance. Il faut savoir que le muguet réagit à partir de dix degrés, c'est son zéro végétatif (...) Dans les jardins, très peu de muguet seront fleuris (...) Ici pas de problèmes grâce à cette ambiance vraiment chaude dans nos serres. Il fait presque vingt degrés, c'est magnifique et effectivement, on aura le muguet à temps.



A.S : Dès demain, les petites clochettes partiront vers les pépiniéristes, les fleuristes, pour pouvoir être offertes à temps, le 1er mai.