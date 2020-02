Pourriez-vous vous passer de viande? De plus en plus de jeunes Belges adoptent un régime végétarien, voici pourquoi

Les régimes végétaux, encore loin d'être la norme, suscitent de plus en plus d'intérêt. D'après un sondage publié jeudi, près d'un quart (24%) des répondants de moins de 34 ans optent pour une alimentation végétarienne au moins trois fois par semaine, alors qu'ils n'étaient que 12% en 2016, selon un sondage effectué auprès de 2.000 personnes pour le compte de l'ASBL Eva, qui promeut les régimes végétaux en Belgique,

Juliette Gros-Gean est propriétaire, depuis 3 ans, d'un restaurant à Liège qui propose des plats végétariens voire vegans. Avec 80 couverts, il affiche complet tous les week-ends. "Au début, quand j'ai repris le restaurant, tout le monde m'a dit que ce n'était pas gagné, que ce n'était pas encore à la mode comme maintenant. Or on voit qu'on a trouvé notre clientèle et que les gens sont dans la même philosophie", confie-t-elle.



3 arguments avancés

Bien-être animal, avenir de la planète et santé sont les arguments avancés par ceux qui s'éloignent de la viande. RTL INFO a sondé quelques personnes dans les rues de Liège afin de leur demander quelles étaient leurs habitudes en matière de consommation de viande. "Pas mal de légumes, et de la viande deux fois par semaine à peu près", dit un homme. "Je ne mange pas de viande", affirme une femme. "J'adore la viande, mais c'est comme ça, c'est un goût alimentaire. Je ne pourrais pas me passer de viande", estime un passant. "C'est vrai que maintenant, je fais attention à mon mode de consommation et j'essaye de réduire ma consommation de viande, oui", reconnaît une dame.

Surtout les Bruxellois... et les femmes

Parmi les sondés, les Bruxellois et les femmes semblent plus enclins à réduire leur consommation de viande. Près d'un tiers des habitants de la capitale remplaceraient ainsi régulièrement les produits carnés par des végétaux. Parmi eux, 19% se définissent comme flexitariens (ils réduisent leur consommation de viande sans l'exclure totalement), 6% comme végétariens et 6% comme vegans (ils excluent tout produit d'origine animale). À peine représentés il y a quelques années, ces derniers ont connu une croissance remarquable depuis 2018.







La peur d'avoir faim

Cette nouvelle tendance est donc aussi plus féminine. D'après le sondage, environ 5% des femmes interrogées se déclarent végétariennes, contre 3% des hommes. "L'homme ne va pas aller vers un régime alimentaire végétarien de peur d'avoir faim, à la base", estime Juliette. "Mais une fois qu'il vient, il revient. Donc je pense qu'il y a aussi la crainte d'avoir faim, de ne pas arriver à satiété".

"Pour moi le végétarien va avec lentilles, petits pois et autres"

En mars prochain, sur le même principe que la Tournée minérale, s'annonce le Veggie Challenge: manger végétarien pendant un mois. "Pourquoi pas, ce serait une bonne expérience", estime une jeune femme. "Pourquoi pas, on va tenter la chose", estime une autre. "Non, pas trop… je ne suis pas très lentilles et ce genre de choses, et pour moi le végétarien va avec lentilles, petits pois et autres", estime une passante. L'homme qui confiait adorer la viande n'est pas hermétique à la démarche: "J'essayerais. Dans la douleur, mais j'essayerais. Pourquoi pas, ça serait bénéfique de toute façon, pour la planète".





Par ailleurs l'ASBL Eva organise également le challenge "jeudi veggie", qui consiste à se passer de viande au moins une fois par semaine. Plus de 7.000 Belges s'y sont déjà inscrits.

La viande, sain mais pas indispensable ?

Végétarien ou omnivore, le Belge est quasiment coupé en deux parts égales, puisque 49% d'entre eux pensent que manger de la viande est sain, et 44% estiment pouvoir s'en passer pour confectionner un plat complet.