Premier week-end de réouverture pour les centres commerciaux: bilan des premières sessions de shopping au temps du coronavirus

Le déconfinement se poursuit dans notre pays. Ce samedi marquait le premier week-end de réouverture pour les centres commerciaux du pays. Partout, des mesures de sécurité sont imposées.

Des files modérées et des clients parsemés dans les allées. En ce premier week-end de déconfinement, nous nous sommes rendus dans un centre commercial bruxellois. Les conditions sanitaires semblent respectées par les quelques personnes qui se sont accordées une séance de shopping. Dans les rues commerçantes, la police veille à ce que la distance sociale soit respectées par les passants.

Du gel désinfectant a été mis en disposition aux clients et le port du masque imposé. "Le fait qu'il soit obligatoire, ça me rassure. S'il ne l'était pas, je ne viendrais pas", nous confie une mère de famille.

Ça reste assez calme.

La reprise se fait progressivement dans les commerces. Partout en Belgique, une faible affluence a été constatée. "Je me sens très bien car il n'y a pas de monde. C'est idéal", nous confie une cliente. "Ça fait du bien de sortir mais on reste méfiant. On voit bien que ce n'est pas la même ambiance que d'habitude", ajoute un jeune homme.

La crise du coronavirus a fortement impacté le secteur commerçant. La réouverture des enseignes va-t-elle permettre de compenser les pertes? Il est encore trop tôt pour estimer le manque à gagner. "On est sur une semaine de reprise. Ça reste assez calme. Je pense qu'il faudrait évaluer sur la quinzaine voire le mois", souligne Priscilla Hallard, responsable d'un magasin de jouets. Les ventes restent globalement en baisse par rapport à d'habitude. Le retour des clients devrait prendre plusieurs semaines.