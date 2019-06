Premiers départs en vacances ce vendredi: déjà le rush à l'aéroport de Bruxelles ?

L'école est terminée pour la plupart des élèves, et les premiers départs en vacances ont lieu. Mais est-ce déjà l'affluence dans les aéroports ?

A Bruxelles, oui, clairement. Ce vendredi, dès 5h30, c'était déjà l'effervescence dans les allées de l'aéroport. Des files de bagages dans tous les sens, des familles qui pressent le pas vers leurs portes d'embarquement, le tout dans un brouhaha joyeux.

L'aéroport de Bruxelles s'attend à accueillir aujourd'hui plus de 50.000 passagers. Et 3 millions durant le mois de juillet. La direction prévient déjà que les 19, 26 et 29 juillet seront les jours les plus chargés.

L'aéroport a prévu des animations, de la musique et des coins pour les enfants, afin de détendre l'atmosphère.